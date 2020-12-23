شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود صلاح لاعب أسوان بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت أشعة الرنيم المغناطيسي التى خضع لها محمود صلاح لاعب نادى أسوان، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك بعد خروجه مصاباً من مباراة المصرى بالجولة الماضية، والتى خسرها أبناء الجنوب بثلاثية نظيفة، وقررت إدارة الكرة والجهاز الطبى سرعة البدء فى إجراءات العملية الجراحية للاعب.

ويعمل الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، على وضع حلول عاجلة لمواجهة الأخطاء الدفاعية للفريق، وذلك بعدما استقبل أسوان ثلاثة أهداف فى الجولة الماضية أمام المصرى وذلك من خلال مراجعة الأخطاء الفردية فى الأهداف التى استقبلتها شباك الفريق بالفيديو وشرح إمكانية تجنبها فى المباريات المقبلة.

ويحتل أسوان المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى أول جولتين، على إنبى بهدف نظيف ثم الطلائع بهدفين مقابل هدف، قبل السقوط فى فخ الهزيمة أمام المصرى.

ويخضع فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب تماسيح النيل لاختبار رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب فى الجولة الرابعة من الدورى أمام الجونة، يوم الجمعة المقبل، من جانبه عبر سامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن رضاه من أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام المصرى البروسعيدى بثلاثية نظيفة، وقال الشيشينى، إنه محظوظ بالخسارة بثلاثية فقط أمام المصرى البورسعيدى، مفسرا ذلك لفارق الإمكانيات بين لاعبيه والخصم، مشيدا بقدرات على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى.

وأكد الشيشينى أن الـ6 نقاط الذى حصل عليها فريقه فى أول جولتين بالدورى تعطى دفعة معنوية له، موضحا أنه فى نفس الوقت لن يخدع بذلك لأن ترتيب زهرة الجنوب فى الدورى يعد خادعا، لاسيما أن مشوار الدورى ما زال طويلا للحكم على أداء الفرق.

وأشار المدير الفنى لفريق أسوان إلى أن لاعبى فريقه قدموا أداء جيدا فى الشوط الأول من المباراة واستطاعوا أن يلعبوا على المرتدات لكن فى الشوط الثانى اختلف الأمر وسيطر لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات المباراة وحققوا الفوز بثلاية.

واشتكى الشيشينى من قلة الدعم والإمكانيات التى يعانى منها فريقه قائلا "أسوان وغزل المحلة من أقل الأندية تدعيما لصفوفها باللاعبين وانظروا للمصرى عنده لاعبين كبار وبأسعار عالية مثل أحمد رفعت ومحمد عنتر".