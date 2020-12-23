شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يعلن جاهزية ملعبه لاستضافة مباريات الدورى بعد الموافقات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة، أنهم حصلوا على كافة الموافقات الأمنية لإقامة المباريات على ملعب النادي، موضحًا أنه سيتم إرسالها إلى اتحاد كرة القدم، من أجل استضافة المباريات في الفترة المقبلة، خلال بطولة الدوري، وقال عزو في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قدمنا مباراة كبيرة أمام إنبي، وأداء اللاعبين في تحسن كبير، وكنا نتمنى تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

وأضاف: "تعاقدنا مع 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي بأسعار ليست كبيرة، بناء على طلبات خالد عيد، وطلب ضمهم بالأسم، ولديه قناعة بهم".

وواصل: "خالد عيد كان يعاني من كورونا، وتعافي منها، وسنعقد جلسة معه لتحديد المراكز التي يرغب في تدعيمها، ولم يطلب حتى الآن ضم أي لاعب".

وأضاف: " كان هناك لجنة أمنية تعاين ملعب غزل المحلة بالأمس، وحصلنا على كافة الموافقات، لكنه لم يتم ارسالها حتى الان إلى اتحاد كرة القدم، والملعب جاهز لاستقبال أي مباراة، وهو أكثر ملعب لديه تأمين، ولا يوجد فيه أي قلق".

وتابع عزو: "كل طموحنا نكون في المنطقة الدافئة، وتقديم عروض جيدة، وأن يعود غزل المحلة لسابق عهده".