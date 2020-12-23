شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ظهور نتيجة مسحة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر اليوم الأربعاء نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والذي يعاني الإصابة من فيروس كورونا، وهي الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن قيادة الفريق الأحمر في مباراته الأخيرة بالدوري ضد غزل المحلة، وكذلك حرمته من مرافقة البعثة الحمراء إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية لـ"الخليج 365" أن موسيماني أجرى مسحة طبية أمس الثلاثاء وينتظر أن تظهر نتيجتها غدا، وبناءا عليه سيتحدد موقفه من العودة لقيادة مران الفريق الأحمر قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل.

وتغادر بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر ملعب ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يستضيف مباراة المارد الأحمر ضد سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى مطار ديوري هاماني مباشرة لإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة والمقرر لها عصر اليوم الأربعاء عبر طائرة خاصة بعد انتهاء اللقاء.

ومن المقرر أن تستقل بعثة الأهلي الأتوبيس الذي يقلهم من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة دون العودة إلى فندق الإقامة بالنيجر، لاستكمال رحلة العودة إلى القاهرة.