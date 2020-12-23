شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل وبعد مباراة سونديب بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للنادي الأهلى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة فى نيامى قبل التحرك لملعب المباراة، وحرص الجهاز الفنى على تأجيل الإعلان عن تشكيل الفريق للمحاضرة الأخيرة المقررة اليوم بعد تناول وجبة الغداء، وقبل التحرك إلى ملعب الجنرال سينى كونتشى لمواجهة سونديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع سونيديب فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامى الرابعة بتوقيت القاهرة فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفنى للأهلي برنامج الفريق قبل مواجهة سونيديب، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار صباح اليوم، فيما يتناول الفريق وجبة الغداء فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة يعقبه محاضرة أخيرة قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لملعب سينى كونتشى فى الواحدة والربع ظهرا بتوقيت نيامي.

ويدخل الأهلى لقاء سونيديب بتحديات مختلفة فى أول محطة لمشوار الأهلى بحثا عن البطولة العاشرة فى دورى أبطال إفريقيا.

فيما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي جلسة مع الجهاز الإدارى داخل مقر إقامة البعثة فى نيامي، للترتيب لرحلة العودة إلى القاهرة والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، ووفقا لترتيبات الجهاز الإدارى بالنادي، تتحرك بعثة الأهلى مباشرة من ملعب الجنرال سينى كونتشى إلى المطار بعد انتهاء المباراة مباشرة .