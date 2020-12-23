شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للأهلاوية بخصوص ثلاثى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أنه يتوقع أن تكون المسحة الجديدة للاعبي الفريق عمرو السولية وأفشة ورامي ربيعة المصابين بفيروس كورونا "سلبية"، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "ملف الطبيب الجديد تم حسمه، والموضوع منتهي وسيتم الاعلان عنه عقب عودة البعثة من النيجر".

وأضاف: "جونيور أجايى مهاجم الأهلي، حتى الآن لن يخضع لجراحة، واللاعب يسير ببرنامج علاجي طبيعي، والأراء مختلفة حتى الآن، سنعطي فرصة لخضوعه للعلاج الطبيعي، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك، قد يتم إجراء الجراحة".

وواصل: "محمود متولي يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي، والعلاج الطبيعي الذي يخضع له سيقلل من فترة غيابه، وفي شهر مارس القادم قد ينتظم في التدريبات الجماعية".

وأكمل: "ناصر ماهر خرج من المستشفي بعد إجراء الجراحة مباشرة، وقد يغيب لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة، وحالة كريم نيدفيد مستقرة وسيعود قريبًا للملاعب".

ويبدأ المارد الأحمر مسيرة الدفاع عن اللقب من النيجر، عندما يلتقي مع فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة من عصر اليوم، الأربعاء، بإستاد الجنرال "سينى كونتشيفي" في نيامي عاصمة النيجر.

ويواجه الأهلى وعشاقه قبل اللقاء عدة مخاوف رغم الفارق فى المستوى الفنى، حيث يدخل الأهلي مباراة اليوم دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة حيث يفقد الثلاثي محمد مجدي قفشة، وعمرو السولية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا بجانب إصابة كلاً من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام بسبب جراحة في "صابع القدم" كما يغيب جونيور أجاي للإصابة في الوتر الوحشي فضلاً عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقاصة في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز ، وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .