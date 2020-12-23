شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يرفض توجيه السُباب لأزمات 2020: "كلها أيام وأقدار الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود متولى، لاعب النادي الأهلي، رسالة خاصة إلى متابعيه، ومحبيه، يطالبهم فيها بعدم توجيه السباب والشتائم لما حدث من أزمات فى عام 2020 بعد قرب انتهاءه، وذلك لما شهده من أحداث مأساوية عالمية، وغرد محمود متولى على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "مع اقتراب موسم سب وشتم 2020 بنهايتها أذكركم ونفسى بقول الله فى الحديث القدسى {لا تسبوا الدهر فإنى أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار}.



محمود متولى على تويتر

وأضاف محمود متولى، لاعب الاهلى، في رسالته مع قرب انتهاء 2020 قائلا: "هي أيام الله وأقدار الله وما من صغيرة ولا كبيرة حدثت فيها إلا بأمر الله وما من أمر وقعنا فيه أو نجونا منه إلا بتدبير الله".

وفى وقت سابق، دعم النادى الأهلى، وشد من أزر لاعبه محمود متولى، بعد تأكيد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، الذى تعرض له بعد مباراة أسوان، في منافسات الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال النادى الاهلى، عبر حساباته المختلفة على منصات السوشيال ميديا: "ستعود أقوى مما كنت.. ستعود مقاتلاً فوق أرض الملعب كما عهدناك، الجميع هنا يتمنى لك الشفاء العاجل".

وفى سياق السخرية من 2020، أثارت السلالة الجديدة المُكتشفة من فيروس كورونا في جنوب شرق بريطانيا والتي بدأت معها انتقال الإصابة بالعدوى بصورة سريعة إلى دول وعواصم كبرى أخرى، مخاوف عالمية تجددت بعد توصل شركات الأدوية العالمية للقاحات فعالة بدأ تداولها فى كثير من دول العالم ما جعل الناس يعتقدون أن الأزمة الصحية العالمية قاربت على الانتهاء.

وفى ظل هذه الأجواء تفاعل المصريون مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس التاجى أو ما يعرف باسم COVID 20 بطريقة ساخرة.

وتصدر هاشتاج #كوفيد_20 وهاشتاج "COVID20" تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى مصر، والذى تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، حيث انتشرت الكوميكسات الساخرة لتستعيد ذكريات نهاية العام الماضى التى ظهر فيها فيروس كورونا في بؤرة ووهان الصينية لتتجدد المعاناة من جديد مع ظهور سلالة جديد من الوباء باقتراب بداية عام 2021.