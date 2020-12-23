شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يواصل التألق وينضم للقائمة الدولية لحكام الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل عدد من الحكام المصريين التألق علي مدار السنوات الاخيرة وكان علي رأس هؤلاء الحكام الحكم الدولي محمود عاشور الذي يتواجد ضمن القائمة الدولية لحكام الـVAR والذي اعتمدهم الاتحاد الدولي فيفا مؤخرا بعد ترشيحات لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد و عزب حجاج.

كما تشهد القائمة استمرار تواجد عدد من الحكام الدوليين لاكثر من موسم علي راسهم محمود البنا و ابراهيم نور الدين و مني عطالله و محمد حسن و محمد معروف و هاني العراقي و جهاد جريشة .

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2021، والتى ضمت 6 حكام ساحة و 7 حكام مساعدين و 3 حكام فيديو و محكمتان للكرة النسائية و4 محكمات مساعدات للكرة النسائية و4 حكام لمباريات الصالات و4 حكام للكرة الشاطئية.

وجاءت قائمة الحكام الدوليين على النحو التالي:-

حكام الساحة:محمود البنا-أمين عمر-أحمد الغندور- إبراهيم نور الدين- جهاد جريشة- محمد معروف-محمد عادل

الحكام المساعدين:محمود أبو الرجال- أحمد حسام طه -تحسين أبو السادات-سميرجمال-يوسف البساطي-أحمدتوفيق طلب- هاني عبد الفتاح

حكام الفيديو:محمود أبو الرجال- محمودعاشور- طارق مجدي

محكمات ساحة "كرة نسائية": شاهندة المغربي- نورا سمير

محكمات مساعدات"كرة نسائية":منى عطالله- يارا عاطف-هنادي حسن-جمالات أحمد

حكام كرة الصالات:محمد حسن-طارق سامي-محمد حسن سلامة-محمد سيد بكر

حكام الكرة الشاطئية:هاني العراقي-أحمد نوفل-محمد أبوخاطر-محمد عبد المجيد