شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرسم خطة الإعداد للقمة بعد إلغاء مواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة، وأنه سيتم الترتيب لمخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.

ويعقد، اليوم، باتشيكو جلسة مع جهازه المعاون، من أجل رسم خطة الإعداد لمواجهة المارد الأحمر، خاصة بعد عدم خوض مواجهة جازيل بطل تشاد، فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وانسحاب الفريق المنافس، ليتأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات بشكل رسمى دون خوض مواجهتى الذهاب والإياب أمام الفريق التشادى، وهو الأمر الذى أدى لعدم خوض فريق الزمالك مباريات خلال تلك الفترة وقبل مواجهة الأهلى.

ومن المنتظر أن يُحدد باتشيكو ملامح مرحلة الإعداد فى الأيام المقبلة، وهل سيتم اللجوء لخوض مباراة ودية لتعويض مواجهة بطل تشاد، أم سيتم الاكتفاء بالتدريبات الجماعية مع الاعتماد على تقسيم اللاعبين لمجموعات، وخوض مباريات مصغرة خلال المران، لاسيما وإن الزمالك يفقد جهود كلاً من طارق حامد ومحمود علاء بسبب إصابتهما بفيرس كورونا مؤخرًا، وهو الأمر الذى سيضع الجهاز الفنى للأبيض فى أزمة قبل الصدام مع الأهلى.

وكان مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أكدوا أن مباراة القمة، ستقام في موعدها المحدد، ونفت اللجنة ما تردد حول وجود تفكير أو مقترح لتأجيلها لوقت لاحق، وأوضح مسئولو اللجنة لـ"الخليج 365" إن الأمن لم يخطر اتحاد الكرة بأى نية لتأجيل اللقاء بداعى وجود الانشغال بتأمين احتفالات الكريسماس وأن هناك اهتمام من الدولة للحفاظ على انتظام جدول الدورى الممتاز هذا الموسم فى ظل ضيق الوقت هذا الموسم.