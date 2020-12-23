شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى : "بما يرضي الله" حسام وإبراهيم حسن ليس لهما مستحقات لدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، ليس لهما أى حقوق مادية لدى إدارة النادى البورسعيدى، وقال هاشم فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: لم أكن أفضل الحديث فى هذا الأمر ولكن التوأم ليس لهم حقوق عند المصرى، هناك قضية لحفظ حقوق النادى وسنحصل على حقنا تالت ومتلت وبما يرضى الله التوأم حسن وإبراهيم حسن ليس لهم حقوق لدى المصرى وهذا الأمر عرض على اللجنة القانونية باتحاد الكرة وحكمت براتب شهر لحسام وابراهيم، وقضيتنا مستمرة وان شاء الله المحكمة تصدر الحكم لصالح المصري.

وفى وقت سابق، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن علاقة التوأم بجماهير بورسعيد "أبدية" ولا يمكن أن يتسبب أحد فى زعزعتها، وقال إبراهيم حسن فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: موقفنا تجاه النادى المصرى جاء من أجل جماهير بورسعيد فقط، ولو خدناها بالأحدث اللى حصلت مكناش هنتنازل.

وأضاف: بقالنا سنتين ماشيين من المصرى ولينا 5 شهور، وأجلنا مستحقاتنا عشان اللاعيبة، ومجلس الإدارة قبل ما نمشي بيوم طلع المجلس عين جهاز واحنا موجودين، واتحاد الكرة حكم بشهر واحد وما اعترضناش ومع ذلك عملوا استئناف ومدفعوش الفلوس.

وتابع: المجلس شكانا للمحكمة المدنية وطلبوا من كل واحد منا 5 مليون جنيه، وكان لازم يتعاقبوا على كدة لأن دى قضية رياضية، وربنا جعلنا سبب إننا ندخل للمصرى 250 مليون جنيه، والأجهزة اللى بعدنا خدت مستحقاتها وإحنا لا.

واختتم: مهما يحصل بورسعيد والنادى المصرى وجماهيره فوق دماغى أنا وحسام، فى حتة تانية بالنسبة لنا، والعملية مش فلوس، وعلاقتنا بجماهير المصرى أبدية.