شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 4 مليون و 800 ألف جنيه للحكام خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهي مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة صرف مبلغ 4 مليون و 800 ألف جنيه للحكام بمختلف الدرجات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بصرف جميع مستحقات الحكام المتاخرة.

في سياق متصل أعاد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الاتصالات من جديد بأكثر من 12 دولة لاستقدام حكام أجانب لقمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 28 من شهر ديسمبر الجاري وذلك لعدم تلقي الاتحاد اي اتصالات خلال الساعات الأخيرة من الدول التي تم مخاطباتها من عدة ايام ليقوم مسؤولو الحبلاية بمخاطباتهم مجددا اليوم.

أرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، خطابات إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التى تستعين بتقنية الفيديو لاستقدام طاقم حكام أوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 28 ديسمبر الجارى فى الأسبوع الرابع بالدورى، وعلى رأسها اتحادات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا وفرنسا و بلجيكا و المجر وفي انتظار اي رد منهم.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها 28 ديسمبر الجاري، فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز باستاد القاهرة، وأنه تم مخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.