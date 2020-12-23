طاقم تحكيم نسائى لمباراة مصر ولبنان للكرة النسائية دون الـ20 عام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُدير طاقم تحكيم نسائى مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 الودية، مع نظيره اللبناني، التى ستقام اليوم، فى أولى اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطنى، ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم، وتم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية لإقامة المباراة فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء فيما تقام المباراة الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن تُدير نورا سمير المباراة تحكيمًا، ويعاونها، هنادي إبراهيم مساعد أول، وجمالات محمد مساعد ثانى، وآيه خالد عنتر مساعد رابع.

وكان المنتخب اللبنانى وصل لمطار القاهرة الاثنين الماضى فى الساعة الثامنة مساء فى بعثة قوامها 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفنى ويقود البعثة جورج سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني.

جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التى أقيمت بالبحرين فى يناير 2020، حيث فاز على منتخب البحرين 0/3، وفاز على منتخب فلسطين 2/4، وفاز على منتخب العراق 0/4.