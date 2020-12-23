شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجولة الثالثة من الدوري..ريكاردو الضحية الأولى وانتصار تاريخى وسقوط التماسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري في نسخته رقم 62 والتي شهدت إقامة خمسة لقاءات فقط نظراً لإنشغال قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بمنافسات دوري الأبطال الأفريقى وناديا المقاولون العرب وبيراميدز بمنافسات الكونفدرالية الأفريقية ، وفى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز مشاهد هذه الجولة..

أولا..أهداف الجولة

البنك الاهلى 3-0 الإنتاج الحربى

الجونة 2-1 الاسماعيلى

المصرى 3-0 أسوان

انبى 1-1 غزل المحلة

مصر المقاصة 2-1 طلائع الجيش

ثانياً..أرقام الجولة

1_ 14 هدف تم تسجيلها في خمسة مباريات بالجولة الثالثة للمسابقة .

2_ تم احتساب 3 ركلات جزاء في هذه الجولة سددت 2 بنجاح عن طريق رامى صبرى لاعب إنبى وأحمد مودى لاعب المقاصة فيما أهدر ركلة عمرو عبد الفتاح لاعب الجونة.

3_تم إشهار الكارت الأصفر 21 مرة في هذه الجولة بينما لم يظهر الكارت الأحمر إطلاقاً.

ثالثاً..مفارقات الجولة

1_حقق فريق البنك الأهلي انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري الممتاز، في الجولة الثالثة ضد الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0.

2_أعلن نادي الإسماعيلي عن إقالة ريكاردو هيرون من منصبه كمدير فني للفريق الأول عقب الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة ليتجمد رصيد الدراويش عند نقطتين من ثلاثة مباريات ، ويعد ريكاردو هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم، وتم إسناد مهمة تدريب القلعة الصفراء للمخضرم طلعت يوسف مدرب زعيم الثغر السابق.

3_حقق فريق مصر للمقاصة الفوز الأول له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وبعدما خسر أمام الأهلي وإنبي نجح إيهاب جلال في قيادة المقاصة للفوز الأول في الدوري بعد تأخره في النتيجة أمام الجيش، ولكن الفريق الفيومي نجح في العودة والانتصار.

4_نجح المصرى البورسعيدى في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بثلاثية على أسوان الذى تذوق الهزيمة للمرة الأولى أيضاً بعدما حقق انتصارين في الجولتين الماضيتين بالمسابقة.

5_ سجل عمرو جمال لاعب الطلائع الجيش هدف عالمي في شباك مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل الغزال الهدف الأول لفريق الطلائع في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد تسديدة قوة من الجهة اليسرى سكنت شباك محمود حمدي حارس المقاصة.