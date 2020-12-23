شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تثبت سلامة الرباط الصليبى لمدافع الإسماعيلى وإصابته بقطع فى رباط الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الذكتور أكرم عيد العزيز رئيس الجهاز الطبي للفريق بأن الأشعة التى أجريت على قدم اللاعب أحمد أيمن مدافع الفريق قد أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي فى رباط الركبة ، وأضاف عبد العزيز بأن اللاعب لن يخضع لعملية جراحية فى الوقت الحالي وسيتم عمل برنامج علاجي يشتمل على بعض التقويات وتدريبات العلاج الطبيعي لتكون بديلا للتدخل الجراحي .

يذكر أن اللاعب قد أصيب فى مباراة الجونة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري العام .

فى شأن أخر، ينهى غداً الخميس فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع من منافسات الدورى المصرى، والتي سيديرها محمد وهبة المدرب العام على أن يقود الدراويش فنياً طلعت يوسف بداية من مواجهة أسوان بالجولة الخامسة للدوري.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.