شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحبس الأنفاس فى لقاء سونيديب ومخاوف من سوء الأرضية والاصابات قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكد النادى الأهلى ينتهى من حصد البطولة المحببة لدى جماهيره وهى دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى نهائى القرن على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليحصد النجمة التاسعة فى تاريخه، حتى دخل فى تحدى جديد يحمل حلم النجمة العاشرة، حيث يبدأ المارد الأحمر مسيرة الدفاع عن اللقب من النيجر، عندما يلتقي مع فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة من عصر اليوم، الأربعاء، بإستاد الجنرال "سينى كونتشيفي" في نيامي عاصمة النيجر.

ويواجه الأهلى وعشاقه قبل اللقاء عدة مخاوف رغم الفارق فى المستوى الفنى، حيث يدخل الأهلي مباراة اليوم دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة حيث يفقد الثلاثي محمد مجدي قفشة، وعمرو السولية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا بجانب إصابة كلاً من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام بسبب جراحة في "صابع القدم" كما يغيب جونيور أجاي للإصابة في الوتر الوحشي فضلاً عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقاصة في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز ، وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .



الاهلي

وليست الغيابات وحدها ما يقلق الجماهير، بل الصور التى صلت من النيجر عن ملعب المباراة والذى ظهر فى حالة سيئة للغاية، تسببت فى تخوفات كبيرة من إمكانية تعرض لاعبى الأهلى لإصابات بسبب الأرضية خاصة وأن الفريق الأحمر يترقب مواجهة هامة للغاية بعد العودة عندما يصطدم بنادى الزمالك من جديد فى منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تجمع الفريقين يوم الأثنين المقبل.

وتمنى الجماهير الحمراء النفس، فى الخروج الآمن من مواجهة بطل النيجر، بحصد نتيجة إيجابية وكذلك خروج اللاعبين بسلام من المباراة دون إصابات.