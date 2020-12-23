شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ياسونيديب.. 8 نتائج ثقيلة حققها الأهلى فى دوري الأبطال أبرزها 9/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النادى الأهلى اليوم الأربعاء ضيفا ثقيلا على سونيديب بطل النيجر على ملعب جينرال سينى كونتش بالنيجر، وذلك فى إطار ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى بداية مشوار الدفاع عن لقبه بعد التتويج بها الموسم الماضى على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف.

النادي الأهلي صاحب تاريخ كبير داخل القارة السمراء وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات في افريقيا، واستطاع الأهلي أن يحصل علي لقب بطولة دوري أبطال افريقيا 9 مرات طوال تاريخه ويُعد أكثر الأندية حصولاً علي اللقب .

ويمتلك الأهلي سجلًا طويلا من النتائج الكبيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء أبرزها الآتي:

1_ أكبر نتيجة 9/0

حقق فريق النادي الأهلي فوزا كبيرًا على فريق أطلع بره من جنوب السودان، بتسعة أهداف دون رد، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الأخيرة والتي توج بطلا لها في النهاية .

فوز الأهلي على أطلع برة بتسعة أهداف، هي أكبر نتيجة يحققها الفريق الأحمر في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2_ السباعية مرة واحدة

حقق الأهلي فوزًا على فريق المدينة الليبي بنتيجة 7/2 بالمباراة التي جمعت بينهما عام 1977.

3_ السداسية مرتين

حقق فريق الاهلى الفوز بسداسية مرتين الأولى في عام 1978 على فريق ليوباردز الكيني، بنتيجة 6/0، وهي نفس النتيجة التي كررها على فريق فيللا الأوغندي عام 2004.

4_ الخماسية ثلاثة مرات

فوز الأهلي بنتيجة 5/0 كررها 3 مرات، الأولى أمام نايل بريواريز الأوغندي عام 1981، الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني عام 1982 والثالثة أمام سان ميشيل من سيشل عام 2001.