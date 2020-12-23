شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يتفق مع رئيس الإسماعيلى على ضم صفقات سوبر فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق طلعت يوسف المدير الفني للنادى الاسماعيلى مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على دعم الدراويش بصفقات سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة تدعيم الفريق الأصفر لعبور هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها النادى، وهو الأمر الذى دفع طلعت يوسف للموافقة على تدريب الدراويش لاسيما أن الهيكل الحالى للفريق الأصفر لا يرضى طموحات جماهيره ولا يليق بالقطب الثالث للكرة المصرية على حد وصفه.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.

في سياق مختلف، بدأ أحمد أيمن مدافع النادى الاسماعيلى التجهيز لإجراءات جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها خلال مباراة الجونة التى خسرها الفريق الاصفر بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة للدوري العام بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته بالرباط الصليبى فى أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1.

فى شأن أخر، ينهى غداً الخميس فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع من منافسات الدورى المصرى، والتي سيديرها محمد وهبة المدرب العام على أن يقود الدراويش فنياً طلعت يوسف بداية من مواجهة أسوان بالجولة الخامسة للدوري.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.