شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع غداً عبر "فيديو كونفرانس" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعاً غداً، الخميس، عبر خاصة الفيديو كونفرانس بعدما قرر المجلس العودة لإجتماعات الفيديوكونفرانس للوقاية من فيروس كورونا الذي عاد ليشكل خطورة واضحة على العالم له بعد إنتشار الموجة الثانية بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ويناقش مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب في إجتماع الغد عدة ملفات لم يتم مناقشتها في الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء قبل الماضي في مقر الجزيرة وتم تحديد أمس، الثلاثاء، لعقد جلسة تكميلية قبل أن يتم تأجيل الجلسة للغد لكن بطريقة "الفيديو كونفرانس" كما كان يحدث في الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

وعقد مجلس الأهلي سلسلة من الإجتماعات الفترة الماضية بمقر الجزيرة والشيخ زايد بشكل جماعياً وحضورياً لكن إزدياد عدد الإصابات بكورونا جعل مجلس الاهلي يُقرر العودة لاجتماعات الفيديوكونفرانس إبتداءاً من الغد.

ويستهل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة من عصر اليوم، الأربعاء، بإستاد الجنرال«سينى كونتشيفي" في نيامي عاصمة النيجر وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ، ويدخل الاهلي مباراة اليوم دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة حيث يفقد الثلاثي محمد مجدي قفشة ، وعمرو السولية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا بجانب إصابة كلاً من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام بسبب جراحة في "صابع القدم" كما يغيب جونيور أجاي للإصابة في الوتر الوحشي فضلاً عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقاصة في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز ، وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

وسافر الأهلي للنيجر بقائمة تضم 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.