القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسونيديب بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

يبدأ فريق النادي الاهلي عصر اليوم رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا بمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة من عصر اليوم ،الاربعاء، بتوقيت القاهرة الثاثة بتوقيت النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا الى يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك بهدفي لهدف يوم 27 نوفمبر الماضي.

قناة الاهلي تنقل مباراة الاهلي وسونيديب

وتنقل قناة الأهلي مباراة الاهلي وبطل النيجر مع وجود أستوديو تحليلي للمباراة التى يخوضها الأهلي وسط غيابات كثيرة بسبب كورونا أو الأصابات المختلفة.

ووصف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر في بطولة أفريقيا اليوم بالصعبة رغم أن المنافس غير معروف ومجهول للكثيريين في القارة السمراء ، موضحاً أن الاهلي لديه دوافع ثابته وهي الفوز بعيداً عن المنافس وأسمه لأن الفرق الكبرى عليها إحترام المنافس مهما كان أسمه.

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مباراة الاهلي

وأكد مدير الكرة أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة أمام سونديب، والجميع في الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد قبل ضربة البداية الأفريقية ، مُشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

ويلتقي الاهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر الرابعة بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير الكرة أن تاريخ الأهلي ليس أرقاما فقط، ولكن مبادئ وثوابت في احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، خاصة أن كرة القدم دائما ما تعطي الدروس القوية للفرق التي تتعامل بالتاريخ فقط أمام الفرق الصاعدة على الساحة الكروية؛ سواء محليا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي.

الاهلي عازم على الفوز بعيداً عن أسم المنافس

وأوضح عبد الحفيظ أن فريق سونيديب يدخل مباراته أمام الأهلي بدوافع قوية، وهذا الأمر ليس جديدا على الفرق التي تواجه الأهلي للمرة الأولى؛ لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، والجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مواجهة اليوم.

وأكد مدير الكرة بالأهلي إن الفريق خاض مرانه الأول على ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي، ثم خاض مرانه الثاني والأخير في النيجر على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع بين بيتسو موسيماني، المدير الفني مع الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى النيجر حيث يتابع موسيماني أحوال الفريق بعدما حرمته الإصابة بكورونا من التواجد مع بعثة الاهلي في النيجر