شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مسحة جديدة لثلاثى الأهلى المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى ثلاثي فريق الكرة بالنادى الأهلى المصاب بكورونا عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورامى ربيعة، مسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء، لمتابعة حالتهم الطبية وموعد انتظامهم في تدريبات النسور الحمر، حال ثبوت سلبية العينة، أو يستمر غيابهم حال استمرار إيجابية العينة الأخيرة.

ويترقب الجهاز الفنى للأهلى عودة الثلاثى السولية وأفشة وربيعة سريعا حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في قمة الدوري ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل بالجولة الرابعة من عمر الدوري، لاسيما باعتبارهم من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، خاصة الثنائي السولية وقفشة.

وأنهى فريق الأهلي مرانه الأخير أمس على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ مران الأهلي الأخير بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

وخصص الجهاز الفني للأهلي، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر أمس للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وتعود البعثة الحمراء فجر غدا الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.