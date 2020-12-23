شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ عن مواجهة سونيديب: نحترم الجميع بحثاً عن استمرار الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة مطمئنة أمام سونيديب، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وجميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل ضربة البداية فى البطولة الأفريقية فى نسخته الجديدة والتي تبدأ بمواجهة بطل النيجر في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي الرابعة بتوقيت القاهرة، وأكد مدير الكرة جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات.

وأوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات إعلامية، أن تاريخ الأهلى ليس أرقاما فقط، لكن مبادئ وثوابت فى احترام المنافس والتعامل بجدية وإصرار وعزيمة مع جميع الفرق، خاصة أن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس القوية للفرق التى تتعامل بالتاريخ فقط أمام الفرق الصاعدة على الساحة الكروية؛ سواء محليا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي.

وشدد مدير الكرة على أن فريق سونيديب يدخل مباراته أمام الأهلي بدوافع قوية، وهذا الأمر ليس جديدا على الفرق التى تواجه الأهلى للمرة الأولى؛ لأنها تبحث عن نتيجة تاريخية، والجهاز الفني واللاعبون يضعون هذا الأمر في حساباتهم قبل مواجهة اليوم.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالقول إن الأهلى خاض مرانه الأول على ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي، ثم خاض مرانه الثاني والأخير في النيجر على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، وهناك تواصل لم ينقطع بين بيتسو موسيماني، المدير الفني مع الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى النيجر.