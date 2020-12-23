الامارات | ميسي يحطم رقم بيليه بالهدف 644

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحطم رقم بيليه بالهدف 644 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل برشلونة ثلاثة أهداف أمام بلد الوليد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأكثر أهمية. فقد أضاف ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 من المباراة ليكون الهدف رقم 644 للنجم الأرجنتيني بقميص برشلونة، ويحطم بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب مع فريق واحد.

وحطم ميسي بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل 643 هدفا لفريق سانتوس البرازيلي في كل المسابقات. واستعاد ميسي ذكريات البداية قائلا عبر تطبيق "إنستغرام" :"عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أتخيل أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خاصة هذا الرقم الذي حطمته الآن، والذي كان مسجلا باسم بيليه."

وأضاف :"يمكنني فقط التقدم بالشكر إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم الدعم لي في كل يوم."

وأضاف ميسي الرقم القياسي إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققها مع برشلونة منذ أن انضم إلى النادي وهو في الثالثة عشر من عمره، وقد سجل مشاركته الرسمية الأولى وهو في السابعة عشر من عمره في عام 2004 . وكان ميسي قد عادل رقم بيليه عندما سجل الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع فالنسيا 2 / 2 السبت الماضي، وقد أثنى الأسطورة بيليه على النجم الأرجنتيني عبر تطبيق "إنستغرام".

وكان ميسي (33 عاما) قد أبدى رغبة في الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، لكنه اضطر للبقاء بالفريق بعد فترة من الجدل، حيث رفض جوسيب ماريا بارتوميو، الذي كان رئيسا لبرشلونة حينذاك، رحيل النجم الأرجنتيني في صفقة انتقال حر. وبعدها كرر ميسي التأكيد على التزامه مع الفريق الذي يرتبط معه بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك مع استمرار الشائعات حول مستقبله.

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