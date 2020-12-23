شكرا لقرائتكم خبر عن صفوف خورفكان تكتمل لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تلقى البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أخباراً سارة بعودة خالد جلال لاعب الوسط وأحمد الياسي الظهير الأيمن، كما استعاد «النسور» خدمات حارس مرماه منصور البلوشي، واقترب عمر جوهر لاعب المحور من الانضمام للمجموعة.

وسيكون المدرب البرازيلي كايو قادراً على الاستفادة من كل عناصر الفريق لأول مرة منذ تسلمه مهمة قيادة الفريق.

وعانى خورفكان من إصابات متلاحقة أثرت على أداء ونتائج الفريق لكن يبدو ان الوضع خلال المرحلة المقبلة سيكون أفضل، ويبدو الياسي مرشحاً للمشاركة لأول مرة مع الفريق في الدوري فهو غاب عن كل لقاءات النسور في المنافسة بسبب الإصابة.

ويخطط خورفكان للحصول على تسع نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري لينهي الدور الأول برصيد 17 نقطة وهو يملك حالياً 8 نقاط من فوزين على عجمان وحتا وتعادلين مع الشارقة وشباب الأهلي وتبقت للفريق ثلاث مباريات بنهاية الدور الأول أمام الوصل والفجيرة والجزيرة.