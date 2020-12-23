كشف رئيس الجهازالطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدكتور محمد أسامة عن وجود أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق .
وأكد أسامة - في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك - أن هناك لاعبين، بالإضافة إلى عضو بالجهاز الإداري وآخر بالجهاز الطبي، تعرضوا للإصابة بالفيروس، وفقا لما أظهرته نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق.
وشدد على أن حالة لاعبي الفريق مستقرة ولا توجد عليهما أي أعراض.
وأشار إلى أن الجميع يخضع للبروتوكول العلاجي المتبع، بالإضافة إلى العزل المنزلي للتعافي، على أن يخضعوا لفحوصات جديدة عقب انتهاء المدة المحددة وفقا لما هو متبع .
كانت هذه تفاصيل خبر الجائحة تصل الزمالك .. إصابة لاعبين وإداري وعضو بالجهاز الطبي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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