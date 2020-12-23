يتبقى مقعد وحيد.. مَن سينافس الأهلي على لقب مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدد رسميًا اسم الفريق السادس المتأهل لكأس العالم للأندية من خلال حجز فريق تيجريس أونال المكسيكي مقعدًا في البطولة باعتباره متوجًا بلقب الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) نتيجة فوزه بهدفين مقابل هدف وحيد على لوس أنجلوس إف سي بطل الولايات المتحدة الأمريكية.

- مَن تأهل؟

عدد الفرق التي صعدت حتى الآن ستة فرق وهم بايرن ميونيخ باعتباره بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الأهلي ممثلاً عن أفريقيا، أولسان هيونداي بطلاً لأسيا، أوكلاند سيتي بطلاً لمنطقة الأوقيانوسيا، والدحيل القطري باعتباره بطلاً للدوري.

وستقام النسخة الجديدة من مسابقة كأس العالم للأندية في الأول من فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر في قطر والتي نظمتها من قبل هذه البطولة في نسخة (2019)، والتي توّج بها ليفربول على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.

- بطاقة أخيرة:

بعد ضمان ستة فرق الوصول لكأس العالم للأندية سيتبقى مقعد وحيد لتكتمل أضلاع الفرق المشاركة وهنا المقعد الوحيد في انتظار ممثل أمريكا الجنوبية وتحديدًا بطل كأس "ليبرتادوريس".

البطولة حتى الآن اقتربت من الانتهاء ويتبقى الفريق الرابع الذي سيصل لمباراة نصف النهائي حيث سيواجه بوكا جونيور الأرجنيتني مواطنه راسينج في إطار إياب دور ربع النهائي.

وتفوق راسينج في مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد، ليصبح في احتياج نتيجة التعادل على أقل تقدير للعبور للمربع الذهبي، في المقابل ليس أمام بوكا سوى الفوز بفارق هدفين إذا ما أراد العبور للمحطة قبل الأخيرة.

وحجزت ثلاث فرق بطاقة العبور لدور نصف النهائي من خلال تأهل الثنائي البرازيلي سانتوس وبالميراس، والفريق الأرجنتيني ريفر بليت.

قرعة نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس ستشهد مواجهة بين بالميراس وريفر بيلت، في المقابل سيكون سانوتس في انتظار المتأهل من لقاء بوكا وراسينج.

وستقام مرحلة دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، أما المباراة النهائية ستقام في 30 يناير من العام المقبل من لقاء فاصل على ملعب "ماراكانا" بالعاصمة البرازيلي ريو دي جانيرو.

- مباراة الافتتاح:

ستقام مباراة الافتتاح من النسخة الجديدة بمسابقة كأس العالم للأندية كالمعتاد بين الفريق المنظم للبطولة وهنا الحديث عن بطل الدوري القطري فريق الدحيل أمام بطل أوقيانوسيا وتحديدًا فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتأهل فريق أوكلاند سيتي ممثلاً عن منطقة أوقيانوسيا بالاختيار بعد إلغاء البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث يمتلك بطل نيوزيلندا المشاركة الأكثر في الحدث العالمي بواقع تسع مرات سابقة.

- الأهلي في الانتظار:

سيكون الأهلي في انتظار القرعة لمعرفة الفريق الذي سيواجه في دور ربع النهائي إلا أن كالمعتاد في البطولة العالمية فبطل أفريقيا أمامه ثلاثة طرق وهم: مواجهة الفائز من مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي أو مواجهة بطل المكسيك تيجريس أونال، والفريق الثالث سيكون مواجهة بطل آسيا وهو أولسان هيونداي.

وتعتبر مشاركة الأهلي هيّ السادسة في كأس العالم للأندية حيث سبق وأن لعب بطل أفريقيا في نسخ أعوام: (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013).

وتعتبر النسخة الأفضل للأهلي كانت (2006) من خلال الحصول على المركز الثالث بعد الفوز على أوكلاند سيتي بهدفين دون رد ثم الفوز على كلوب أمريكا بنتيجة (2-1) في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان الأهلي خسر في دور نصف النهائي خلال هذه النسخة أمام بطل البرازيل فريق إنترناسيونال بهدفين مقابل هدف.

وسبق للأهلي وأن واجه بطل أسيا في دور ربع النهائي وتحديدًا في نسخة 2005 قبل الخسارة من اتحاد جدة بهدف دون رد ثم الخسارة في مباراة سيدني إف سي الأسترالي بهدفين مقابل هدف ليحصل وقتها على المركز الخامس.

نسخة 2008 شهدت خروج الأهلي مبكرًا من المنافسة أيضًا نتيجة الخسارة من باتشوكا المكسيكي ممثلاً من بطولة الكونكاكاف بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل الخسارة أيضًا بطل أستراليا أدلايد يونايتد بهدف دون رد ليحصل ممثل مصر على المركز الخامس.

نسخة 2012 والتي أقيمت باليابان شهدت فوز الأهلي على الفريق المنظم سانفريس هيروشيما بهدفين مقابل هدف في دور ربع النهائي ثم الخسارة من كورينثيانز باوليستا البرازيلي بهدف دون رد قبل الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من مونتيري المسكيكي بهدفين دون رد.

النسخة الأخيرة للأهلي من حيث المشاركة كانت في 2013 وهنا واجه الفريق الأحمر بطل آسيا جوانجزو إيفرجراند الصيني ليخسر بهدفين دون رد قبل ثم الخسارة من مونتيري المكسيكي بخمسة أهداف مقابل هدف في نسخة أقيمت بالمغرب.