عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة سونديب.. وتاريخنا ليس أرقامًا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تاريخ النادي ليس أرقامًا فقط، مشددًا أنهم يملكون مبادئ وثوابت في احترام المنافس.

ويستعد الأهلي لتدشين مشواره بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة سونديب بطل النيجر في الدور الـ32 في البطولة التي حسم الأهلي لقبها للمرة التاسعة أمام الزمالك الشهر الماضي.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن الجميع جاهز وعلى أتم الاستعداد لخوض هذه المباراة التي ستنطلق الساعة 3 عصرًا.

وأكمل عبد الحفيظ أن تاريخ النادي الأهلي ليس أرقامًا فحسب مشددًا أن الأهلي لديه كل احترام لكل المنافسين والتعامل بجدية مع كل المنافسين.

ويرى مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريق النيجر سيدخل المباراة بإصرار ودافع كبير من أجل تحقيق نتيجة تاريخية أمام النادي الأهلي.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أنه هناك تواصل مستمر بين المدرب بيتسو موسيماني وباقي البعثة في النيجر.

وتخلف موسيماني عن السفر إلى النيجر بعد أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.