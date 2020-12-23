شريف: اللعب أمام الأهلي يمثل ضغطًا للأندية.. ولا نفكر في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد شريف، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة سونيديب بطل النيجر "غير المعروف"، كما تطرق للحديث عن مواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل بالدوري.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على بطل النيجر في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال شريف: "نلعب اليوم من أجل الفوز، نريد أن نبدأ البطولة بشكل مميز، على الرغم من أن المنافس غير معروف بشكل كافي بالنسبة لنا، بالإضافة إلى صعوبة اللعب في الملاعب الأفريقية وأجواء ارتفاع درجة الحرارة".

وبسؤاله حول تعليق محمد شيجا رئيس نادي سونيديب عن أن القرعة لم تكن رحيمة بناديه؛ بسبب مواجهة الأهلي، قال: "الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وحديث رئيس سونيديب طبيعي، حيث أن مواجهة الأهلي تمثل ضغطا وعبئا عليهم، لكن هدفنا الدائم هو المكسب".

وعن مواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري، قال مهاجم الأهلي: "الحديث عن مواجهة الزمالك بالدوري مبكر، تركيز الجميع الآن على مواجهة سونيديب".

وأتم شريف حديثه، موجهًا الشكر لمجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة للفريق للسفر للنيجر؛ لأنها منحت اللاعبين راحة كبيرة سواء من خلال طول ساعات الطيران أو الترانزيت في أكثر من دولة.