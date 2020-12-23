نورا سمير حكمًا لودية منتخب النسائية ولبنان

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين طاقم حكام نسائي لودية منتخب النسائية مع لبنان المقرر لها الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

جاء طاقم الحكام على النحو التالي: نورا سمير ساحة هنادي ابراهيم اول جمالات محمد ثاني ايه خالد عنتر رائع تقام المباراة علي ملعب اتحاد الشرطة في الواحدة ظهرًا والمباراة منقولة علي الهواء مباشرة

علي قناة أون تايم سبورت 2.وأدى منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني مرانه الاخير ضمن معسكره المغلق استعدادا لمواجهة منتخب لبنان اليوم الاربعاء في المباراة الودية الأولى التي ستجمع المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي في الواحدة ظهرا ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.

وعقب المران ألقى أحمد رمضان والجهاز المعاون محاضرة فنية علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللاعب ومهام كل لاعبة في المباراة وطالبهن بالتركيز الشديد وتقديم أداء قوي وتحقيق أقصي استفادة من اللقاء.

كما ادي منتخب لبنان مرانه تحت قيادة حجوب بمرجان المدير الفني الذي أكد أن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام المنتخب المصري . ويستعد منتخب لبنان لخوض تصفيات بطولة الأمم الآسيوية وبطولة غرب آسيا.