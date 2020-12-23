بعدد الأهداف تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي

تصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي محركات البحث جوجل، بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة رقم 14 لموسم 2020-2021، والذي يحمل لقبة النجم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، ويحتل كريستيانو ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 12، بعدما سجل هدفين في مواجهة البيانكونيري أمام بارما، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت الماضي.

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في إحدي مباراة الجولة الرابعة عشر سقط نادي يوفنتوس في فخ الخسارة أمام نادي فيورنتينا بثلاثية نظيفة ضمن أحداث مباريات اليوم من الجولة 14 في مفاجئة كبيرة في ملعب أليانز ستاديوم الخاص بالسيدة العجوز.

في التقرير التالي نرصد ترتيب هدافي الدوري الإيطالى :

1 – كريستيانو رونالدو – 12

هدفًا

2- روميلو لوكاكو – 11 هدفًا

3 – زلاتان إبراهيموفيتش – 10 أهداف

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4 – أندريا بيلوتي – 9 أهداف

5 – تشيرو إيموبيلي – 8 أهداف

6 – هنريك مخيتاريان – 7 أهداف

7- دومينيكو بيراردي – 6 أهداف

8 – جوردان فيريتو – 6 أهداف

9 – هيرفينج لوزانو – 6 أهداف

10 – نزولا – 6 أهداف

11 – جواو بيدرو – 6 أهداف

12 – فابيو كوالياريلا – 6 أهداف