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بعدد الأهداف تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

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ترتيب

تصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي محركات البحث جوجل، بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة رقم 14 لموسم 2020-2021، والذي يحمل لقبة النجم مهاجم فريق يوفنتوس، ويحتل كريستيانو ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 12، بعدما سجل هدفين في مواجهة البيانكونيري أمام بارما، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت الماضي.

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في إحدي مباراة الجولة الرابعة عشر سقط نادي يوفنتوس في فخ الخسارة أمام نادي فيورنتينا بثلاثية نظيفة ضمن أحداث مباريات اليوم من الجولة 14 في مفاجئة كبيرة في ملعب أليانز ستاديوم الخاص بالسيدة العجوز.

في التقرير التالي نرصد ترتيب هدافي الدوري الإيطالى :

1 – كريستيانو رونالدو – 12

هدفًا

2- روميلو لوكاكو – 11 هدفًا

3 – زلاتان إبراهيموفيتش – 10 أهداف

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4 – أندريا بيلوتي – 9  أهداف

5 – تشيرو إيموبيلي – 8 أهداف

6 – هنريك مخيتاريان – 7 أهداف

7- دومينيكو بيراردي – 6 أهداف

8 – جوردان فيريتو – 6 أهداف

9 – هيرفينج لوزانو – 6 أهداف

10 – نزولا – 6 أهداف

11 – جواو بيدرو – 6 أهداف

12 – فابيو كوالياريلا – 6 أهداف

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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