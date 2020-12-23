تيجريس المكسيكي يُتوج بطلاً لكأس الكونكاكاف ويتأهل إلى كـأس العالم للأندية

تُوج فريق تيجريس المكسيكي ببطولة كأس الكونكاكاف ، بعد فوزه على نظيره الأمريكي لوس أنجلوس بثنائية مقابل هدف ، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه .

ويمثل الفريق المكسيكي قارة أمريكا الشمالية في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر ، فبراير المقبل ، ويلحق بركاب الأندية المتأهلة "بايرن ميونيخ الألماني ممثل أوروبا ، الأهلي المصري ممثل إفريقيا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ممثل آسيا ، أوكلاند

سيتي النيوزيلندي ممثلاً عن الأوقيانوسيا، بالإضافة إلى فريق الدحيل القطري ممثلاً عن البلد المنظم للفعاليات ، ويتبقى مقعد وحيد بالمونديال في انتظار ممثل قارة أمريكا الجنوبية.

وتمكنت الأندية المكسيكية بعد هذا التتويج من مواصلة سيطرتها على كأس الكونكاكاف، بعد إحراز اللقب للعام الـ12 على التوالي ، بعد إعلان النسخة الجديدة من المنافسات خلال عام

2008.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموعد الجديد لإقامة كأس العالم للأندية 2020، بداية من شهر فبراير المقبل في قطر، وأصدر بيانًا رسميًا، أعلن فيه إقامة كأس العالم للأندية بداية من فبراير من العام المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته.

ووفقا لبيان نشره فيفا عبر موقعه الرسمي إنه بعد نجاح استئناف البطولات القارية بعد تفشي فيروس كورونا وإقامة المباريات تحت بروتوكولات صارمة فإنه تقرر إقامة كأس العالم للأندية.

وذكر البيان أن فيفا سيعمل مع قطر على توفير كافة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة.