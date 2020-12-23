السفير المصري يجتمع مع عبدالحفيظ.. ويطمئن على بعثة الأهلي

حرص السفير المصري في النيجر، نبيل مكي، على زيارة مقر بعثة الاهلي في النيجر؛ للاطمئنان عليها قبل ساعات من مواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير المصري في النيجر جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير

الكرة والمكلف برئاسة البعثة في النيجر؛ للاطمئنان على أحوال الفريق، والتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه البعثة قبل المباراة.وتحدث السفير نبيل مكي مع مدير الكرة بالنادي في كافة الترتيبات؛ سواء فيما يتعلق بمواجهة اليوم أمام سونيديب، أو رحلة السفر التي تبدأ من ملعب سيني كونتشي إلى المطار بالعاصمة نيامي.ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيامي؛ الرابعة بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة مطمئنة في رحلته نحو تحقيق لقبه الإفريقي العاشر في دوري الأبطال.