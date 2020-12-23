كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره غرناطة مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

تنطلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة ريال وغرناطة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، فينيسيوس

جونيور.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في وصافة الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة جمعهما من 14 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في إثنين وتلقى الهزيمة في ثلاثة.

بينما يحتل فريق غرناطة المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في أربعة .