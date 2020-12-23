بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والاهلي بنغازي في دوري ابطال افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الترجي التونسي والاهلي بنغازي الليبي في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 في الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل البث المباشر لمباراة “الترجي والاهلي بنغازي” على قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11766 أفقى، بمعدل ترميز 27500.

وينطلق بث مباشر الترجي والاهلي بنغازي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي الاهلي بنغازي نظيره الترجي على ملعب “بتروسبورت” بالعاصمة المصرية “القاهرة”، وذلك بسبب حرمان الأندية الليبية من خوض اي مباراة داخل أراضيها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وبدأ الاهلي بنغازي دوري ابطال افريقيا من الدور التمهيدي الاول، إذ تمكن من العبور على حساب نادي “ميكيلي” الاثيوبي، دون خوض المباراة لعدم تمكن الفريق الإثيوبي من إكمال قائمة الـ15 لاعبًا.

ويتطلع الاهلي إلى قهر الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية امام الترجي تساعده في مواجهة الإياب التي ستقام في تونس يوم 5 يناير 2021.

بينما تعد هذه المباراة هي الأولى لنادي “الترجي” في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بسبب إعفاءه من خوض الدور التمهيدي الأول حاله كحال الأندية أصحاب المراكز الأولى في تصنيف الأندية داخل القارة.

وسيسعى الترجي إلى نقل تفوقه على المستوى المحلي بتحقيقه فوزين وتعادل، إلى المستوى القاري لتحقيق الانتصار على الاهلي بنغازي من أجل تسهيل مهمة الإياب.

ويغيب عن الترجي اليوم كل من “خليل شمام، محمد علي بن رمضان، وعبد الرؤوف بن غيث” بسبب عقوبة الكاف في أعقاب احداث مباراة “الزمالك” في الموسم الماضي، بالإضافة إلى غياب “نسيم بن خليفة وفاروق بن مصطفى فاروق الميموني وزياد بالريمة” بداعي الإصابة،.

وسبق وان تواجه الترجي والاهلي بنغازي 4 مرات في دوري ابطال افريقيا، وفاز المكشخة في مباراتين، بينما فاز الفريق الليبي في مواجهة واحدة، وسيطر التعادل في مباراة واحدة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي بنغازي والترجي اليوم

الترجي – الاهلي بنغازي

????دوري ابطال افريقيا (ذهاب – الدور الثاني)

????️ملعب بتروسبورت (القاهرة – مصر)

تبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

..