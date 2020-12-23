بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وسونيديب في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي المصري وسونيديب النيجري في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 في الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي وسونيديب” على قناة النادي الاهلي المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12340 أفقى، بمعدل ترميز 27500.

وتقام مواجهة الاهلي وسونيديب على ملعب “جينرال سيني كونتش” بالعاصمة النيجرية “نيامي”، بإدارة من الحكم الغاني “دانيال لاريا”.

وينطلق بث مباشر الاهلي وسونديب في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يستهل النادي “الاهلي” حملة الدفاع عن لقبه الأفريقي بمعنويات عالية بعد انطلاقته الرائعة في الدوري المصري، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق على مستوى الغيابات.

وسيفتقد الاهلي مدربه “بيتسو موسيماني” الذي حُرم من السفر مع بعثة الفريق إلى النيجر بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويغيب لنفس السبب كل من “محمد مجدي قفشة، عمرو السولية ورامي ربيعة”، بالإضافة إلى غياب “وليد سليمان، مروان محسن، حسين الشحات، جونيور أجاي وناصر ماهر” لإصابات متعلقة بكرة القدم.

وسيتولى قيادة الاهلي اليوم المدرب المساعد “كيفين جونسون” والذي سيسعى إلى مواصلة الانتصارات بالتفوق على بطل النيجر لتسهيل مهمة الإياب المقرر إقامتها يوم 5 يناير 2021.

على الجانب الآخر، يتطلع نادي “سونيديب” إلى الخروج بنتيجة إيجابية وبشكل مشرف امام بطل أفريقيا، لتعويض ظهوره الباهت على المستوى القاري خلال السنوات القليلة الماضية.

وتعد مشاركة فريق سونيديب في دوري ابطال افريقيا هي المرة الثالثة في تاريخه، بعد خوض نسختي 2019 و2020، لكنه ودع المسابقة مبكرا في المناسبتين من الدور التمهيدي.

وصعد سونيديب لملاقاة الاهلي بعدما تجاوز فريق “مقديشو” الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة بنتيجة (4-0) في مجموع المباراتين، حيث فاز بطل النيجر ذهابًا على ملعبه بثنائية نظيفة، وعاد ليكرر فوزه إيابًا بنفس النتيجة.

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الاهلي – سونيديب

????دوري ابطال افريقيا (ذهاب – الدور الثاني)

????️ملعب جينرال سيني كونتش (نيامي – النيجر)

تبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

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