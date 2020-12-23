شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر يتأهلان إلى نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد محمد جمعة «بيليه» فريقه شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما سجل هدفاً ومرر كرة الهدف الثاني إلى البرازيلي إيجور جيسوس في مباراة الفوز على الإمارات 2-صفر على استاد راشد ضمن الدور ربع النهائي.

ويلعب شباب الأهلي في نصف النهائي مع بني ياس.

ووجد «الفرسان» حامل اللقب صعوبة بالغة في الفوز، وكانت فرص الإمارات أخطر بسبب سهولة ضرب دفاع شباب الأهلي، وسجل «الصقور» هدفين تم إلغاؤهما بعد الرجوع لتقنية «الفيدو».

وسجل محمد جمعة «بيليه» هدف شباب الأهلي الأول في الدقيقة 42 من مهارة فردية مستثمراً تمريرة كارلوس إدواردو، ثم سجل الثاني عبر جيسوس ليقطع الطريق على أي محاولة للإمارات للعودة في النتيجة.

كما تأهل النصر إلى نصف النهائي بفوزه على عجمان 2-صفر في ستاد آل مكتوم.

وسجل ضياء سبع هدف النصر الأول في الدقيقة 47، وأضاف تيغالي الثاني(88).

وأكمل النصر اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 لطرد مدافعه محمود خميس، ثم طرد مدافع عجمان محمد إسماعيل(83).

ويلعب «العميد» في نصف النهائي مع الشارقة.