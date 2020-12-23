استقبال رسمي وجماهيري للبطل .. «بيج رامي» يصل القاهرة قادما من نيويورك

تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» Big Ramy»» العائد غدا الخميس على متن رحلتها القادمة من نيويورك رقم MS986 .

يأتي ذلك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام .

ومن المنتظر أن يقام استقبال رسمي وجماهيري للبطل تنظمه ووزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له.

وكان اللاعب كقد حقق بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية .