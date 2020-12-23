شكرا لقرائتكم خبر عن 19 يناير موعد عودة إبراهيم حسن للظهور مع بيراميدز بعد رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود إبراهيم حسن لاعب فريق بيراميدز، للظهور مع فريقه فى مباريات الدورى المصرى الممتاز، يوم 19 يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء مدة ايقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لمدة شهرين، بسبب حصول اللاعب على دواء يحمل نسبة من المنشطات.

لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى، قررت إيقاف إبراهيم حسن عن المشاركة مع فريقه محليًا وأفريقيًا لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأصدر كاف قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وفي حالة وجود أي حالة مجددًا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.

مدة إيقاف إبراهيم حسن الفعلية، هى شهرين، ومن المقرر أن تنتهى تلك المدة يوم 18 يناير المقبل، وبعدها يحق للاعب المشاركة مع فريقه، لاسيما وإن بيراميدز لم يُقيد إبراهيم حسن فى القائمة الأفريقية، ومن المنتظر أن يتم قيده فى مرحلة القيد المقبلة، حتى يعود اللاعب للمشاركة مع فريقه.

وكان إبراهيم حسن أكد أنه حزين من بعض الإعلاميين من تناول موضوع منشطاته بشكل خاطئ بعيدا تمام عن الحقيقى موجها الشكر إلى إدارة بيراميدز لثقتها في براءته.

قائلاً: "كل ما فى الأمر أنى أخذت "برشام للبرد" وكان فيه نسبة منشطات وأخطأت بعدم سؤال الدكتور، والفترة الماضية كانت صعبة جدا بالنسبة لى انتظارا لعقوبات كاف".

وأضاف إبراهيم حسن: "لم أفتعل أى أزمة طوال مسيرتى مع الإسماعيلى والزمالك وبيراميدز، وبشكر إدارة نادى بيراميدز اللى وقفت فى ضهرى بشكل كبير ووكلت محام سويسرى للدفاع عنى ولم يتخلوا عنى والحمد لله العقوبة بقت شهرين لعدم الاستعلام عن الأدوية وغلطة ومش هتتكرر تانى".

وعن الموسم الحالي قال إبراهيم حسن: "تعاقدات هذا الموسم والمدير الفنى الجديد يضاعف من طموحاتنا، والنجوم الجدد إضافة كبيرة لبيراميدز هذا الموسم وسيكون الأمور مختلفة وسنحقق بطولة بإذن الله"، مؤكدا: "بيراميدز يضم لاعبين دوليين قادرة على حصد البطولات، والدورى هذا الموسم سيشهد منافسة قوية كبيرة بين الفرق".

وقال إبراهيم حسن: حسين الشحات لاعب كبير وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، وأنصحه بالابتعاد عن السوشيال ميديا شويه والتركيز في الملعب فقط".