موعد مباراة الأهلي وسونيديب في دورى أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره سونيديب بطل النيجر عصر اليوم (الأربعاء)، على استاد الجنرال "سيني كونتشي" في ذهاب دورالـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأحمر أيضًا بدون مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الماضي وخضوعه للعزل في إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية اللازمة لحين شفاؤه تماما.

موعد مباراة الأهلى وسونيديب

وتقام مباراة الأهلى ضد سونيديب في الرابعة عصرا، وفقا للموعد المحدد من جانب بطل النيجر الذي أبلغ به مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

بينما أعلنت قناة النادي الأهلي بث مباراة بطل النيجر على الهواء مباشرة، بعد الحصول على حقوق بث المباراة.



مران الأهلى الأخير فى النيجر

وصايا موسيماني قبل مباراة الأهلي ضد سونيديب

ويسعى الجنوب أفريقي كيفين جونسون المدرب العام للفريق والذي يتولى المسؤولية الفنية في غياب موسيماني إلى الخروج بنتيجة إيجابية وضمان وضع قدما في دور المجموعات الأفريقي قبل موقعة الإياب بالقاهرة وتحديدًا في السادس من يناير المقبل.

كان موسيماني حريصاً على التحدث مع لاعبي الاهلي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال الأيام الماضية، حيث طالبهم بالاجتهاد واللعب بحماس وإصرار كما لو كانت المباراة في أدوار مُتقدمة وأمام فريق الكبير وذلك بحثاً عن بداية قوية في رحلة التتويج بالنجمة الافريقية العاشرة في تاريخ النادي.

كما حرص المدير الفني للأهلى على التحدث مع جهازه المعاون حول خطة المباراة والأهداف المطلوبة أمام بطل النيجر.

موسيمانى

روشتة التغلب على غيابات الأهلي

ويواجه الأهلي أزمة بسبب كثرة الغيابات أمام سونيديب، حيث تعرض الفريق لصدمة قبل السفر إلى النيجر إثر الإعلان عن غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب مروان محسن ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات وناصر ماهر بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

ورغم الغيابات الكثيرة، فإن الأهلي يعول في مباراة اليوم على أكثر من لاعب في مقدمتهم علي معلول ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" وآليو ديانج وحمدي فتحي والمغربي بدر بانون وأيمن أشرف والحارس المُتألق محمد الشناوي.



طاهر محمد طاهر

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل النيجر

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، صلاح محسن أو "جيرالدو"

طاقم تحكيم مباراة الاهلي وسونيديب

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من: دانيال لاريا ويعاونه بول كودزو وكواسي أشامبونج، والحكم الرابع أداري عبد اللطيف ومراقب المباراة النيجيري الحاجي بابا جانا علي.

وتأكد غياب الجماهير عن حضور مواجهة الأهلي مع سونيديب، حيث لن يسمح سوي بحضور 150 شخص فقط من أعضاء مجالس الإدارة والبعثات وبعض الأفراد المسموح لهم بمتابعة اللقاء.

ووفقا للاجتماع الفني للمباراة، فإن الأهلي سيرتدي في مباراة اليوم الزي التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الزي الأصفر، بينما يلعب فريق سونيديب بالقميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض ويرتدي الحارس الزي الرمادي.

فريق الأهلي

أحلام سونيديب ضد الأهلي

ويسعى بطل النيجر إلى تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب رغم صعوبة المهمة، إذ يحلم أوجبا محمد بشار المدير الفني لفريق سونيديب بالتألق في مواجهة الأهلي مُستغلاً عامل الأرض لصالحه.

وتحدث محمد بشار عن مباراة اليوم، قائلاً: "أعلم تاريخ الأهلي الكبير، لذلك مواجهته ستكون حافزا لنا لتقديم أفضل ما لدينا، وهذه المواجهة سوف تكتب في التاريخ، خاصة أنها المواجهة الأولى لفريق سونيديب أمام بطل إفريقيا ".

وأشار بشار إلى أن المشاركات الإفريقية ضاعفت من خبرات فريق سونيديب، وسيدخل التاريخ من خلال مواجهة الأهلي.

وأكد المدير الفني لفريق سونيديب، أن مباراة الذهاب أمام الأهلي تضع ضغوطا أكبر على لاعبيه عكس مباراة العودة التي ستقام في مصر.

واختتم بشار تصريحاته بالتأكيد على أن تعليماته للاعبين أن يؤدوا بشكل جيد، وأن يتمتعوا بكرة القدم، خاصة أنهم يواجهون فريقا بحجم وقيمة الأهلي في مباراة تاريخية سوف تحسب لهم طيلة العمر وتصبح مثار حديثهم بشكل مستمر مع عائلاتهم.

وتأهل سونيديب إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مقديشيو الصومالي حيث فاز بطل النيجر ذهابا وإيابا بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.