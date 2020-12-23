شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: لن أدير مباراة البنك الأهلى..والإصابات مرعبة فى الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى أنه لن يدير مباراة الدراويش مع البنك الاهلى لعدم معرفته الكاملة بالفريق مفضلا منح الفرصة لمحمد وهبة المدرب العام للفريق، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تدريبى للاسماعيلى بمثابة تحدى جديد لى فى مشوارى مع الكرة ، ومحتاج مساندة الكثيرون ، أعلم أن الاسماعيلى من أندية القمة فى مصر وكنا قبل السنوات الأخيرة نستمتع بكرة الدراويش ولكنه حالياً فى ظروف صعبة وإمكانيات الفريق لاتناسب تطلعات جماهيره".

ويضيف طلعت يوسف:" أسعى لعبور هذه المرحلة بدون خسائر خاصة وسط هذا الكم الهائل من الإصابات الطويلة فى صفوف الفريق وعلى رأسها باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى وفخر الدين بن يوسف ، اتفقت مع مسئولى النادى على إجراء تدعيمات قوية للفريق فى يناير المقبل وعلى رأسها تدعيم خط الدفاع".

وأضاف :" حتى الآن لا اعرف بعض اللاعبين فى الاسماعيلى لذا فضلت بالاتفاق مع ادارة النادى أن يدير محمد وهبة المدرب العام مباراة البنك الاهلى على أن اتواجد فى تدريب الخميس للمرة الأولى ثم أقود الفريق فى مباراة أسوان ".

وأردف طلعت يوسف :" سوف أسعى لاستكمال الجهاز المعاون لى عقب مباراة البنك الاهلى ، نحن فى موقف صعب لو جئت وقوام الاسماعيلى مكتمل بوجود المصابين كانت الامور سوف تختلف كلياً ، ولكننا سنحاول عبور هذه المرحلة وطلبت ملف كامل عن الإصابات بالفريق".

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1،وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.