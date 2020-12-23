شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاسماعيلى يبدأ إجراءات جراحة الرباط الصليبى بعد إصابة مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد أيمن مدافع النادى الاسماعيلى إجراءات الاستعداد لجراحة قطع فى الرباط الصليبى التى تعرض لها خلال مباراة الجونة التى خسرها الفريق الاصفر بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة للدوري العام بعد أن أثبتت الفحوصات التى خضع لها اللاعب إصابته بالرباط الصليبى فى أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، قد تقرر تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، ومحمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.