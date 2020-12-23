شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: كورونا سبب استبعاد أحمد فتحى.. وطموح رمضان قادر على إزالة الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز على أداء لاعبيه أمام الاتحاد الليبى، مؤكداً أن كورونا سبب ابتعاد أحمد فتحى عن التشكيل الأساسى للفريق، وأن طموح رمضان صبحى قادر على إنهاء الضغوط العصبية التى يعيشها، وقال محمود فتح الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورن إف إم "الحمد لله حققنا أول فوز هذا الموسم، نعم جاء بصعوبة وبشق الأنفس لكنه جاء فى التوقيت المناسب بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى والتعادل مع الزمالك فى الدورى".

وتابع مدرب بيراميدز "غياب أحمد فتحى عشرة أيام عن الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا هو سبب جلوسه بديلا فى مباراة الأمس لحين استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل".

وأكمل محمود فتح الله "شدة رمضان صبحى طبيعية وسببها الخسارة أمام الاتحاد ثم التعادل مع الزمالك الأمر الذى وضع عليه ضغوطا وهو قادر على التخلص منها لان لديه طموح وهدف ومتعود على البطولات".

وتقام مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى، فى إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل على استاد الدفاع الجوى، حيث أقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة 1 / 0 ليؤجل حسم التأهل لدور الـ32 مكرر لمباراة العودة.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.

وكان الشوط الأول شهد محاولات مكثفة من فريق بيراميدز لتسجيل هدف التقدم، وسط تأمين دفاعى لفريق الاتحاد الليبى، وكاد جون أنطوى أن يحرز الهدف فى أخر دقائق الشوط الأول، وفى الوقت بدل الضائع انتفض الاتحاد الليبى وشن المهدى الهونى أخطر هجمات على مرمى شريف إكرامى، وكاد أن يحرز هدف التقدم لولا تدخل أحمد سامى المدافع.

وفى الشوط الثانى، استمر ضغط بيراميدز، وأهدر رمضان صبحى فرصة هدف محقق فى الدقيقة 51 بعدما أرسل نبيل عماد دونجا كرة داخل منطقة الجزاء ومررها إسلام عيسى بالرأس لرمضان صبحى، الذى سددها ضعيفة فى يد حارس المرمى، وبعدها سجل جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز، وخرج أنطوى فى الدقيقة 78 ودخل أحمد فتحى بدلاً منه.