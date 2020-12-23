شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. 8 نجوم يخطفون لقب "عنقود مهارات" فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عنقود مهارات" لقب ثمين أطلقه الملعق الشهير ميمى الشربينى نجم النادى الأهلى السابق، على أصحاب المهارة والكرة السهلة الجميلة، الذين طالما أمتعوا جماهير الكرة المصرية أصحاب الذوق الرفيع فى عالم كرة القدم، والذين دائماً يحترمون أصحاب المهارات حتى وإن كانوا فى فرق منافسة للفريق الذى يشجعونه.

وعلى مدار الأجيال توارث لاعبو الكرة المصرية ذلك اللقب وتناقلوه مع كل لمسة انتزعت آهات المعلقين، وتصفيق المشجعين، ليمر عبر السنوات إلى الجيل الحالى فى مختلف الفرق، ليمنحوا الايجيبشن ليج العديد من المزايا وتصبح المنافسة تجمع بين القوة والسحر الكروى وتجذب أنظار الملايين من المشجعين سواء فى مصر أو خارجها.

عبد الله السعيد، والذى تحدى الصعاب مؤكداً أن اللاعب المتألق وصاحب المهارة الحقيقة يبقى على وضعه أينما كان ومع أى نادى، وهو ما حدث لـ "الدون" كما تلقبه الجماهير، بعد أن بزغت مهارته مع الاسماعيلى ثم انتقل إلى الأهلى، ومنه رحل إلى بيراميدز، لينجح فى سن الـ 35 عاماً أن يحصد لقب هداف الدورى متفوقاً على نجوم الأهلى والزمالك.

رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، أثبت هو الآخر أنه موهبة لا يستهان بها بعدما كان محط صراع بين الأندية ورغم إخفاق تجربة احترافه نجح بعد العودة إلى مصر فى إثبات نفسه بشكل قوى لينجح فى قيادة شباب الفراعنة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو.

لا شك أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، هو أحد المهارات التى تقدرها الجماهير بشكل جيد سواء فى الأهلى أو الزمالك، وأن وجوده فى أى مباراة يعطى ثقلاً لفريقه ويشكل عبئاً ثقيلاً على الفرق الأخرى، ومنذ أن كان بين صفوف الوداد المغربى نجح فى التعبير عن نفسه بشكل قوى لجماهير الكرة المصرية.

ولا يختلف اثنان على المهارات الكبيرة التى يمتلكها على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، والذى نجح منذ قدومه إلى مصر فى تصبيت مركزه كأساسى مع الفريق الأحمر بفضل تألقه وعرضياته المميزة التى ساهمت فى إحراز الأهلى للكثير من الأهداف الحاسمة وكان أبرزها عرضيته فى نهائى القرن التى سجل منها عمرو السولية الهدف الأول فى شباك الزمالك قبل أن يتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز بنتيجة 2/1.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والذى جاء إلى مصر كلاعب مجهول لم يسمع عنه أحد من قبل، قبل أن تتبلور موهبته داخل القلعة البيضاء ويصبح من أشهر وأخطر اللاعبين على مرمى المنافسين.

أما عمار حمدي وناصر ماهر، فيمثلان المستقبل فى الكرة المصرية لاستمرار لقب عنقود المهارات ويبرهن على ذلك هدف عمار حمدى مع الاتحاد السكندرى فى شباك بيراميدز والى سجله بمهارة عالية بعدما تجاوز ثلاث لاعبين دفعة واحدة، أما ناصر ماهر فقدم موسم مميز مع سموحة قبل أن ينضم للأهلى غير أن الإصابة حرمته من استكمال التألق مؤقتاً، أمام محمد شريف فأصبح نجم الشباك عند جماهير الأهلى بعدما نجح فى حل الأزمة المعقدة فى الهجوم، ويشهد له الموسم الماضى مع إنبى بعدما نافس على لقب الهداف.



بن شرقى



بن شرقى



بن شرقى



رمضان صبحى



رمضان صبحى



رمضان صبحى



زيزو



زيزو



زيزو



عبد الله السعيد



عبد الله السعيد



عبد الله السعيد



عمار حمدى



عمار حمدى



عمار حمدى



محمد شريف



محمد شريف



معلول



معلول



على معلول



ناصر ماهر



ناصر ماهر