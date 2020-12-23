شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيراميدز فريق غير ممتع وعجبنى إكرامى ومعرفش رمضان صبحى مشدود ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن فريق بيراميدز غير ممتع حتى الآن وأن مبارياته هذا الموسم لم تكشف عن الفريق الكبير الذى ظهر المواسم الماضية، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "لم أستمتع بأداء بيراميدز أمام الاتحاد الليبى، تشعر أن بيراميدز ليس هو الفريق التقيل الذى كان موجوداً بالمواسم الماضية".

ويضيف شوبير: "عجبنى أداء شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز ومعرفش أحمد فتحى كان احتياطى ليه، ممكن عشان راجع من كورونا طب ما هو لعب فى الدورى بعدها، ومش فاهم رمضان صبحى مشدود أوى زيادة عن اللازم ليه".

وأكمل شوبير: "عجبنى تصريحات المدرب الأرجنتينى بعد المباراة لما اعترف إن فريقه لم يلعب بشكل جيد، وبإذن الله يتأهل بيراميدز للدور التالى من بطولة الكونفدرالية".

وتقام مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى، فى إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل على استاد الدفاع الجوى، حيث أقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز الفوز بنتيجة 1 / 0 ليؤجل حسم التأهل لدور الـ32 مكرر لمباراة العودة.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرى ليسكنها الشباك.

وكان الشوط الأول شهد محاولات مكثفة من فريق بيراميدز لتسجيل هدف التقدم، وسط تأمين دفاعى لفريق الاتحاد الليبى، وكاد جون أنطوى أن يحرز الهدف فى آخر دقائق الشوط الأول، وفى الوقت بدل الضائع انتفض الاتحاد الليبى وشن المهدى الهونى أخطر هجمات على مرمى شريف إكرامى، وكاد أن يحرز هدف التقدم لولا تدخل أحمد سامى المدافع.

وفى الشوط الثانى استمر ضغط بيراميدز، وأهدر رمضان صبحى فرصة هدف محقق فى الدقيقة 51 بعدما أرسل نبيل عماد دونجا كرة داخل منطقة الجزاء ومررها إسلام عيسى بالرأس لرمضان صبحى، الذى سددها ضعيفة فى يد حارس المرمى، وبعدها سجل جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز، وخرج أنطوى فى الدقيقة 78 ودخل أحمد فتحى بدلاً منه.