شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ضربة البداية الإفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي على التشكيل المتوقع لخوض مباراته ضد سونيديب بطل النيجر، والتي ستجمعهما في الرابعة عصر اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما مع الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق الأحمر لظروف الإصابات المختلفة أوضحايا كورونا.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ المباراة مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، صلاح محسن أو "جيرالدو"

على جانب آخر، تلقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لحضور احتفالية "جلوب سوكر" واستلام درع تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، بعدما جاء في المركز الثاني للقب نادي القرن على مستوى العالم خلف ريال مدريد الإسباني.

وتفوق نادى ريال مدريد الإسباني على النادى الأهلى وتمكن من خطف جائزة "جلوب سوكر" لنادي القرن 2001-2020، حيث أعلن الموقع عن نتائجه وإغلاق التصويت، حيث جاءت النتيجة بفوز ريال مدريد بـ 36% من الأصوات فى حين جاء الأهلى ثانياً بـ 31ً% يليه برشلونة وبايرن ميونيخ.

وكشفت تقارير قبل أيام عن تتويج النادى الأهلى بجائزة جلوب سوكر المقدمة من مجلس دبي الرياضي بلقب "نادي القرن" والأكثر تتويجاً بالبطولات فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت شبكة " Africans Got Football " المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية إن مجلس دبى سوف يوجه دعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم 27 ديسمبر.

وكشفت جوائز جلوب سوكر، والتى تقوم على تنظيمها دولة الإمارات بشكل سنوي، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل فى القرن الـ 21، والمقرر إقامتها فى 27 ديسمبر المقبل.

وتعد جوائز جلوب سوكر هذه المرة، نسخة خاصة يتم فيها منح جوائز الأفضل في القرن الـ 21 خلال الفترة من 2001 حتى 2020.

تواجد النادى الأهلى في قائمة الأندية المرشحة لنيل جائزة جلوب سوكر، كأفضل نادى خلال القرن الـ 21، مع عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، إلا أن النتيجة فى النهاية جاءت لصالح فريق ريال مدريد.