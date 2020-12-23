صحيفة فرنسية: هل ينجح باريس سان جيرمان في جذب صلاح إلى ملعب الأمراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءلت صحيفة "le10sport" الفرنسية عما إذا كان باستطاعة نادي باريس سان جيرمان استقطاب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى ملعب الأمراء.

وأثار صلاح التساؤلات حول مستقبله بعد مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية مطلع الاسبوع الجاري، تحدث خلالها عن وضعه في ليفربول، وموقفه من اللعب لقطبي إسبانيا.

وقال اللاعب المصري خلال المقابلة عندما سُئل عن اللعب لريال مدريد أو برشلونة: "من يدري ما قد يحدث في المستقبل".

التصريحات لم تمر مرور الكرام في إنجلترا، وبدأت التقارير تتكهن حول وضعية صلاح في ليفربول، حيث أشار البعض إلى أن النادي بدأ التفكير في تحسين عقد اللاعب المصري، بينما قالت أخرى إن ليفربول بدأ البحث بالفعل عن بديل لنجم الريدز.

وقالت الصحيفة، إن باريس سن جيرمان مثل ناديي ريال مدريد وبرشلونة، فقد يصبح النادي الفرنسي مخرجًا للاعب المصري الذي وضع علامات استفهام على مستقبله في ليفربول.

وأوضحت "le10sport" في تقريرها أن باريس قد يكون أحد الخيارات المتاحة أمام صلاح في حال قرر الرحيل عن آنفيلد، وتساءلت حول ما إذا كانت إدارة النادي الفرنسي ستنجح في جذب اللاعب المصري إلى ملعب الأمراء خلال الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي بنهاية يونيو 2023.