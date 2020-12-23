رسالة من ميسي بعد تحطيم رقم بيليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، إنه منذ بداية لعبه لكرة القدم لم يكن يفكر في تحطيم أية أرقام قياسية، موجهًا الشكر لكل من دعموه خلال السنوات الماضية.

ونجح ميسي في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه بعدما تمكن من تسجيل هدفًا في مباراة فريقه ضد ريال بلد الوليد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء، بعدما استغل صاحب الـ33 عاما تمريرة ذكية من زميله الإسباني الشاب بيدري، ليودعها بقذيفة قوية بقدمه اليسرى في شباك جوردي ماسيب لوبيز، حارس بلد الوليد.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال ميسي: "عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أفكر مطلقًا أنني سأحطم أي رقم قياسي، ناهيك عن أن الرقم الذي تجاوزته كان لبيليه".

وأضاف: " لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني خلال هذه السنوات، زملائي، عائلتي وأصدقائي وكل من يدعمني كل يوم".

Cuando empecé a jugar al fútbol jamás pensé que rompería algún récord. Y menos aún el que logré hoy que tenía Pelé. Sólo... Posted by Leo Messi on Tuesday, December 22, 2020

ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا لناد واحد في تاريخ كرة القدم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 644 هدفا.

2- البرازيلي بيليه (سانتوس) - 643 هدفا.

3- الألماني جيرد مولر (بايرن ميونيخ) - 570 هدفا.

4- البرتغالي فيرناندو بيروتيو (سبورتنج لشبونة) - 569 هدفا.

5- النمساوي جوزيف بيكان (سلافيا براج) - 542 هدفا.