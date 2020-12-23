تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد بطل النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر كيفن جونسون المدرب العام في فريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سونيديب بطل النيجر في إطار مباريات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود كيفن جونسون فريق الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بدلاً من مواطنه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والذي يغيب نظرًا لإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تشكيل الأهلي لن يشهد تغييرات كثيرة حيث سيكون التغيير في مركز الوسط المهاجم من خلال الدفع بطاهر محمد طاهر بدلاً من محمد مجدي "أفشة" والذي يغيب بسبب إصابته بكورونا.

الأهلي سيدخل لقاء بطل النيجر مفتقدًا الثنائي الآخر عمرو السولية ورامي ربيعة بسبب الإصابة بكورونا إلى جانب الثلاثي وليد سليمان وناصر ماهر ومروان محسن.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط المهاجم: جيرالدو - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: محمد شريف.

ويُعد الأهلي حامل لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، كما يعتبر الفريق الأحمر الأكثر تتويجًا بالمسابقة القارية بواقع تسعة ألقاب.