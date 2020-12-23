تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء عددًا من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت أفريقية أو أوروبية.

الأبرز في مباريات الأربعاء عندما يبدأ الأهلي مشوار حملة الدفاع عن لقبه بمسابقة دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة سونيديب بطل النيجر.

موقعة عربية ستشهدها مسابقة دوري الأبطال من خلال مواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي ضد الترجي الرياضي التونسي في لقاء سيقام على ملعب "بتروسبورت".

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أفريقيا:

سونيديب × الأهلي.. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة قناة الأهلي.

أهلي بنغازي × الترجي الرياضي.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة ليبيا الرياضية.

- كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

ستوك سيتي × توتنهام هوتسبير.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

إيفرتون × مانشستر يونايتد.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإسباني:

ريال مدريد × غرناطة.. الموعد 8:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الإيطالي:

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

ميلان × لاتسيو.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

- الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان × ستراسبورج.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

مونبلييه × ليل.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.