شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يطلب الرحيل عن الزمالك في الشتاء لعدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من مسئولي النادي الموافقة علي رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة علي سبيل الإعارة، للمشاركة مرة أخرى في المباريات، في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق وعدم اعتماد البرتغالي جايمي باتشيكو عليه في معظم المباريات.

ويرغب إمام عاشور في العودة للمشاركة في المباريات في ظل قلقه من استبعاده من المنتخب الاوليمبي في اوليمبياد طوكيو بسبب عدم المشاركة مع الزمالك في المباريات.

من ناحية أخرى أرسل مسئولو الزمالك، التماسًا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل رفع عقوبة إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، والتى وقعت على اللاعب بحرمانه من المشاركة فى أول مباراتين لفريقه فى دورى أبطال أفريقيا مع حسين الشحات لاعب الأهلى، بعد أحداث مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت قطبى الكرة المصرية، وانتهت بتتويج المارد الأحمر بعد الفوز بنتيجة 2 / 1.

ويستند الزمالك فى التماسه على انسحاب جازيل بطل تشاد فى منافسات دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى كان من المقرر أن يغيب مصطفى محمد عن مواجهة الذهاب والإياب أمام بطل تشاد، إلا إن انسحابه سيجعل العقوبة مستمرة على اللاعب فى أول مباراتين فى الدور المقبل، وهو ما يرغب مسئولو الزمالك فى الالتماس عليه.

فى سياق آخر، وضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، للاحتراف خارجيا، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، وذلك بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القية المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، عن الأبيض، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة فى ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.