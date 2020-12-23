شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى أولى مباريات الإسماعيلي تحت قيادة طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جماهير الاسماعيلي الجمعة المقبل، لمتابعة مباراة الدراويش والبنك الأهلى في الأسبوع الرابع من منافسات الدورى المصرى، والتي ستكون أول مباراة يقودها طلعت يوسف المدرب الجديد للإسماعيلى.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، و محمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وكانت آخر تجارب طلعت يوسف التدريبية، مع الاتحاد السكندري في الفترة من مايو 2019 وحتى أكتوبر 2020.

وقاد يوسف الاتحاد خلال تلك الفترة في 36 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 15 مرة وخسر 10 مباريات وسجل فريقه 38 هدفا واستقبل 36.