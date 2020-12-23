شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الله السعيد يقتنص فوزا ثمينا للمنتخب الوطنى أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح هدف عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، الذى أحرزه فى الدقائق الأخيرة من عمر لقاء المنتخب الوطنى مع نظيره غانا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 الأخيرة من الأهداف التي لا تنسى للجماهير المصرية عبر التاريخ.

وقام رمضان صبحى باستلام الكرة من ناحية اليسار ومرر عرضية تخطت محمد صلاح ليستلمها عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، ووضعها قوية على يسار حارس منتخب غانا.

وكان المنتخب الوطنى قد حقق فوزا غاليا خارج ملعبه فى الجولة الأول على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح وعبد الله السعيد أيضا، ثم جاء الدور على المنتخب الغانى باستاد برج العرب، حيث حقق الفراعنة فوزا غاليا بهدفين نظيفين ليضع قدما اولى فى كأس العالم، إلا أنه عاد وخسر أمام منافسه الأول وقتها المنتخب الاوغندى بهدف مقابل لا شىء خارج الديار فى الجولة الثالثة.

وعاد المنتخب الوطنى ليواجه نظيره الأوغندى فى الجولة الرابعة بالقاهرة ليحقق عليه الفوز بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد صلاح، وفى الجولة الخامسة نجح المنتخب بشق الأنفس فى الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف ليضمن المنتخب التأهل لكأس العالم، ويذهب لمواجهة غانا فى الجولة الأخيرة ويحقق اللاعبين تعادلا إيجابيا بهدف لمثله احرز الهدف محمود عبد الرازق شيكابالا .